Mondiaux de cyclo-cross : Triplé néerlandais chez les espoirs dames, l'or pour Puck Pieterse

Les Pays-Bas ont réalisé le triplé lors de la course espoirs dames des championnats du monde de cyclocross dimanche à Fayetteville aux Etats-Unis. Puck Pieterse a remporté la médaille d'or au sprint devant Shirin Van Aanroij. Fem Van Empel a pris la 3e place.

Puck Pieterse et Shirin van Aanroij s'isolaient rapidement en tête de la course avant d'être rejointes par Fem van Empel dans le quatrième des six tours. Dans le dernier tour, Pieterse plaçait une accélération et profitait d'une erreur de Van Aanroij et d'un ennui mécanique de Van Empel pour prendre ses distances mais Van Aanroij revenait à sa hauteur.

La victoire se jouait au sprint et Puck Pieterse s'imposait à la 'photo finish' devant Van Aanroij. Van Empel complétait le triplé néerlandais sur le podium. Seule représentante belge, Kiona Crabbé termine à la 11e place.

Plus tôt dimanche, Aaron Dockx a pris la médaille d'argent dans la course juniors garçons derrière le Suisse Jan Christen et devant le Britannique Nathan Smith. À 21h30, la course élites messieurs mettra un terme à ces championnats du monde.