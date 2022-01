Mondiaux de cyclo-cross : qui triomphera du dénivelé sur le parcours de Fayetteville?

Depuis maintenant deux ans, les Néerlandaises ont pris l’habitude de réaliser le triplé dans la course dames. Seule la Biélorusse Blanka Kata Vas semble en mesure d’empêcher l’adage "jamais deux sans trois" d’être vérifié samedi. Reste à savoir qui décrochera le Graal parmi l’armada des Pays-Bas. Débarrassées de trois de leurs compatriotes les plus régulières (voir plus bas dans l’article), Marianne Vos et Lucinda Brand devrait se livrer un beau combat. Arbitres annoncées de cette confrontation, Denise Betsema et Annemarie Worst, malades, ne sont finalement pas du voyage. À charge pour Van Der Heijden ou Kastelijn d’en profiter.

Pour représenter les couleurs belges, la fédération n’a sélectionné que deux athlètes. Sanne Cant et Alicia Franck tenteront de briguer un top 10. Pour la première citée, il s’agirait du 8e avec notamment trois titres entre 2017 et 2019.