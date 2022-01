Mondiaux de cyclo-cross : Marianne Vos bat Lucinda Brand au sprint et s’adjuge la course dames

Le duel tant attendu entre Marianne Vos et Lucinda Brand a bien eu lieu. Les deux Néerlandaises se sont échangé de nombreuses banderilles mais aucune des deux n’a réussi à lâcher l’autre et le maillot arc-en-ciel s’est joué au sprint. Et à ce petit jeu-là, c’est Vos qui s’est montrée la plus forte. Brand est deuxième et Silvia Persico complète le podium et empêche les Pays-Bas de réaliser le triplé.

Les Pays-Bas font office d’épouvantail dans cette course dames. Mêmes privés de Denise Betsema et Anne-Marie Worst, les favorites sont bien Oranje avec Lucinda Brand et Marianne Vos comme grandissimes favorites.

Marianne Vos se fait une petite frayeur dans les premiers hectomètres et passe tout proche de la chute mais se rattrape bien. Elle doit tout de même faire un gros effort pour tenter de recoller au groupe de Néerlandaises qui se détache sous l’impulsion de Brand.

Quatre Néerlandaises créent un petit trou avec le reste des participantes : Lucinda Brand, Marianne Vos, Ceylin Alvarado et Inge Van Der Heijden mais cette dernière ne parvient pas à s’accrocher et c’est donc un trio qui s’en va.

Alors que l’Italienne Persico est proche de recoller avec le trio de tête dans le deuxième tour, Brand accélère et creuse un petit écart. Vos fait l’effort et revient dans la roue de la championne du monde sortante. C’est plus dur pour Alvarado qui doit laisser filer. Le duo de tête s’envole et va se jouer le maillot arc-en-ciel.

Dans le cinquième tour, Silvia Persico revient sur Ceylin Alvarado et va tenter d’empêcher les Pays-Bas de réaliser le triplé.

Dans les cinquième et sixième tours, Vos multiplie les petites accélérations pour tenter de lâcher Brand et creuse un petit écart dans la deuxième partie du sixième tour mais au courage la championne du monde en titre recolle.

Les deux Néerlandaises entament le dernier tour ensemble et tentent de se lâcher tour à tour mais aucune des deux ne parvient à créer un écart. La victoire va se jouer au sprint et dans ce domaine, Marianne Vos ne laisse aucune chance à Lucinda Brand et décroche son huitième titre de championne du monde.

Derrière, dans la course à la médaille, Alvarado tombe et laisse Persico s’envoler et récolter une médaille de bronze qui à la saveur d’une victoire. Alvarado termine quatrième devant deux autres Néerlandaises, Yara Kastelijn et Manon Bakker. Sanne Cant, première Belge, termine dixième. L’autre Belge Alicia Franck franchit la ligne à la 18e place.