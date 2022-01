Mondiaux de Cyclo-cross : Lucinda Brand sans concurrence à Fayetteville ? (LIVE vidéo 21h30)

Les Mondiaux de cyclo-cross, c'est ce week-end ! Fayetteville en Arkansas accueille la course la plus attendue de l'année pour les amatrices des labourés. Les Pays-Bas viennent conquérants pour cette édition 2022 : Lucinda Brand sort d'une saison exceptionnelle où elle a remporté plus de trois quarts des courses de la saison. Ceylin del Carmen Alvarado et Marianne Vos tenteront bien de contester la suprématie de Brand et peuvent rêver d'un triplé batave sur le podium mondial. Seules les absences de Denise Betsema (malade, bronze l'année dernière) et Annemarie Worst (Covid-19, argent l'année dernière) viennent amoindrir cet impressionnant contingent néerlandais. La concurrence espérera ne pas faire que de la figuration.