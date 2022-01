Mondiaux de cyclo-cross : La délégation belge avec plus de 2 tonnes de matériel, une opération à 90.000 euros

La délégation belge, composée de 22 filles et garçons, s’est envolée en même temps que le matériel, ce lundi. Sans Quinten Hermans et la jeune Xaydee Van Sinaey, tous les deux positifs au Covid19 et qui ont dû renoncer à ce déplacement aux Etats-Unis.

En l’absence de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, qui trustent les lauriers mondiaux depuis 2015, on suivra attentivement Eli Iserbyt (vainqueur de la Coupe du monde) et le Britannique Tom Pidcock.

Chez les espoirs la Belgique attend beaucoup de Thibau Nys. Le coureur de 19 ans, revient de blessure, mais fera tout pour aller chercher une médaille à Fayetville.

Des mondiaux à suivre sur tous les médias de la RTBF.