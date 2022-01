Toon Aerts reste leader du Trophée X20 avant les deux dernières manches, le 6 février à Lille et le 13 février à Bruxelles. Avant cela, il y aura les championnats du monde le weekend prochain à Fayetteville aux Etats-Unis. "Je me considère comme un outsider pour les Mondiaux. Eli Iserbyt et Tom Pidcock sont les favoris. Viennent ensuite plusieurs coureurs, comme Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar, Quinten Hermans et moi, qui peuvent se battre pour le podium. Et quand on se bat pour le podium, c'est toujours possible d'obtenir mieux. Le parcours des Mondiaux n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Il est moins technique. Je suis surtout content de ma manière de courir aujourd'hui. La condition est bonne, j'ai déjà connu des courses plus difficiles ici".