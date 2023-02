Mondiaux de cyclo-cross, 3 courses en direct sur la RTBF

Les Championnats du Monde de cyclo-cross ont lieu du 3 au 5 février à Hoogerheide, aux Pays-Bas, à quelques kilomètres seulement de la frontière belge.

Chez les hommes, en l’absence du champion du monde en titre, Tom Pidcock, tous les regards seront tournés vers Wout van Aert et Mathieu van der Poel, les deux stars de la discipline.

Depuis le début de la saison de cyclo-cross, le Belge a remporté neuf victoires et a signé quatre deuxièmes places. De son côté le coureur néerlandais a empoché six victoires, a fait cinq deuxièmes places et une troisième place dans les labourés.

Wout van Aert partira avec un petit avantage sur Mathieu van der Poel, qui voudra briller à domicile devant son public. La course aura lieu dimanche à 15h.