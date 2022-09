Mondiaux de cyclisme : Zoe Bäckstedt très émue par son titre mondial, au lendemain des funérailles d’Elizabeth II

Au lendemain des funérailles de la reine Elizabeth II d’Angleterre, Zoe Bäckstedt a été couronnée championne du monde du contre-la-montre chez les juniores aux Mondiaux de cyclisme, mardi en Australie. "C’est très particulier et émouvant", a raconté la Britannique après avoir dominé la course.

"La journée d’hier (lundi, ndlr) a été très étrange et spéciale. Nous avons assisté aux funérailles de la reine, observé deux minutes de silence à l’hôtel et écouté notre nouvel hymne national. Faire partie de la sélection britannique est particulier et devenir championne du monde le lendemain (des funérailles, ndlr) me rend très fière. J’étais très émotive, c’était presque comme irréel", a raconté Bäckstedt.

Grande favorite au maillot arc-en-ciel, la Britannique de 17 ans a outrageusement dominé la course, s’imposant avec respectivement 1 : 35 et 1 : 48 d’avance sur l’Allemande Justyna Czapla et Febe Jooris.