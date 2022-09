Mondiaux de cyclisme : Zoe Bäckstedt s’offre un troisième maillot arc-en-ciel chez les juniors, 'à la Evenepoel'

"Je n’avais pas prévu de partir aussi tôt, et surtout pas dans la descente", a confié Zoe Bäckstedt après sa victoire. "Nous avions plutôt prévu de tenter quelque chose après un tour. Mais je me sentais tellement bien, j’étais devant, j’ai bien passé la bosse, alors que ce n’est pas ce qui me convient le plus, et dans la descente j’ai pris de l’avance et je suis partie. L’écart est monté jusqu’à près de trois minutes, puis ça a commencé à descendre. J’ai commencé à paniquer quand c’est tombé à deux minutes, mais le coach m’a dit de ne pas m’inquiéter, de ne pas stresser, de ne pas prendre de risque dans la descente. Je ne l’écoutais pas trop, je voulais rejoindre le plus vite possible l’arrivée", a souri la Britannique qui s’offre, déjà, le troisième maillot arc-en-ciel de sa carrière. "J’étais déjà en pleurs à 20 km de l’arrivée. Il y avait tellement de monde qui m’encourageait, qui me souhaitait joyeux anniversaire, surtout dans la bosse. J’en avais besoin".