Mondiaux de cyclisme : Vlad Van Mechelen en bronze chez les juniors, quatrième médaille pour la Belgique à Wollongong

Le Belge Vlad Van Mechelen a décroché ce vendredi la médaille de bronze chez les juniors aux Mondiaux de cyclisme de Wollongong, en Australie. Après 135,6 km, il a regelé le sprint du deuxième groupe. La victoire est revenue à l’Allemand Emil Herzog, il a devancé le Portugais Antonio Morgado.

L’épreuve des juniors garçons était la première course en ligne au programme des championnats du monde. Huit tours du circuit de 17,1 km avec à chaque fois l’ascension du Mount Pleasant (1,1 km à 7,7%).

Sur une route humide et glissante, une chute dès le premier tour impliquait notamment Duarte Marivoet Scholiers, le Britannique Joshua Tarling, vainqueur du contre-la-montre et le Néerlandais Max van der Meulen, cité parmi les favoris après sa victoire dans la Classique des Alpes.

À 40 km de l’arrivée, un groupe de poursuivants comprenant Vlad Van Mechelen revenait sur les échappés. Le nouveau groupe de tête comprenait une vingtaine de coureurs. Ce groupe explosait après l’attaque du Portugais Antonio Morgado sur l’avant-dernière ascension du Mount Pleasant, à 24 km de la ligne. Le Danois Jorgen Nordhagen, l’Allemand Emil Herzog et les Français Paul Magnier et Thibaud Gruel l’accompagnaient, avant le retour de Van Mechelen, du Luxembourgeois Menno Huising et du Suisse Jan Christen.

Morgado accélérait à nouveau et abordait seul en tête le dernier tour. Le Portugais creusait l’écart alors que des concurrents revenaient dans le groupe de poursuivants. Herzog se lançait à la poursuite de Morgado sur le Mount Pleasant. L’Allemand revenait sur le Portugais à 3 km de la ligne. Les deux coureurs arrivaient ensemble et se jouaient la victoire au sprint. Herzog lançait de loin et émergeait dans les derniers mètres pour s’offrir le titre mondial, après avoir terminé troisième du contre-la-montre.

Van Mechelen remportait le sprint pour la troisième place, impliquant une dizaine de coureurs, à 55 secondes. Il offre à la Belgique une quatrième médaille dans ces Mondiaux, après les trois décrochées dans les contre-la-montre, à savoir l’argent d’Alec Segaert chez les espoirs et les médailles de bronze de Remco Evenepoel chez les élites et de Febe Jooris chez les juniors filles.