Mondiaux de cyclisme : van der Poel, le VTT cross-country pour s’offrir un historique triplé arc-en-ciel presqu’inédit

Mathieu van der Poel a réalisé une magnifique course dimanche à Glasgow pour s’adjuger le maillot arc-en-ciel de champion du monde sur la course en ligne. Après son titre de champion du monde de cyclo-cross décroché en début d’année, le Néerlandais compte désormais deux titres de champion du monde cette saison.

Deux titres de champion du monde dans deux disciplines différentes, c’est du jamais vu chez les messieurs. Chez les dames par contre, Pauline Ferrand-Prévot a déjà réalisé l’exploit. La Française avait été sacrée en cyclo-cross et en VTT cross-country en 2015, juste après avoir remporté la course en ligne sur route en 2014, endossant ainsi les trois maillots arc-en-ciel en même temps.

En 2022, elle avait à nouveau connu une année exceptionnelle en remportant les championnats du monde de VTT cross-country, de VTT cross-country short track, de gravel et de VTT marathon.

Double champion du monde, Mathieu van der Poel pourrait suivre les traces de Pauline Ferrand-Prévot puisqu’il sera au départ des championnats du monde de VTT cross-country ce samedi. Et vu la forme du Néerlandais, il fera partie des favoris, lui qui était tombé aux Jeux Olympiques de Tokyo dans cette discipline. Mais MVDP ne se voit pas comme le favori numéro 1. "Je n’ai pas enfourché mon VTT depuis Livigno l’année dernière", a-t-il expliqué en conférence de presse. "Mon objectif principal n’est pas de devenir champion du monde, mais d’obtenir une place pour les Jeux olympiques", s’est confié le coureur de chez Alpecin-Deceuninck.

S’il s’impose en VTT cross-country, il ajoutera un titre à un palmarès exceptionnel en 2023. En plus de ces deux titres de champion du monde, van der Poel a également animé une grande partie de la saison sur route après avoir brillé dans les labourés lors des cyclo-cross l’hiver dernier. Sur route, le Néerlandais a collectionné deux monuments avec Milan – San Remo et Paris-Roubaix. Il a également terminé deuxième du Tour des Flandres et de l’E3 derrière Pogacar sur le Ronde et derrière van Aert à Harelbeke. Une constance au plus haut niveau qui a donc été récompensée dimanche et qui pourrait voir une nouvelle ligne s’ajouter ce samedi.