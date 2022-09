Mondiaux de cyclisme – van der Poel au départ du relais mixte : "Il manquait quelqu’un et comme j’étais dispo"

Il a confié ce mardi, à nos confrères de VTM, qu’il serait bel et bien au départ du relais mixte, qui n’était en principe pas à son programme : "Ils cherchaient un 3e homme. Et je me suis dit que de toute façon j’étais déjà ici donc j’ai décidé de participer au relais mixte. Pour moi, c’est encore mieux qu’un entraînement, et en plus on a une chance de médaille".

Et puis, le relais mixte lui permettra aussi de se familiariser avec le tracé de Wollongong :" Le parcours du contre-la-montre est en grande partie le même que celui de dimanche. Seule la montée sera ajoutée. "