Mondiaux de cyclisme : un parcours technique et intense aux allures de cyclocross

Une fois arrivé sur le site des Mondiaux de cyclisme, la tradition est de s’intéresser au parcours. Aller au plus vite explorer le circuit pour essayer de dégager des premiers enseignements. À Glasgow, quelques éléments sautent rapidement aux yeux. La boucle urbaine de 14,3 km est très technique. Des virages à n’en plus finir et de courtes montées et descentes. Un peu comme en cyclocross, l’exercice sera intense et le peloton toujours en prise.

Comme toujours ces dernières années, le parcours des Mondiaux se divise en deux morceaux. Une première partie en ligne de 120 km entre Édimbourg et Glasgow qui comprendra une ascension répertoriée : Crow Road. Cette difficulté de 5,8 km de long sera surtout compliquée dans les deux premiers kilomètres, avec un pic à 10%.

Ensuite, après 120 km et donc à 151 km de l’arrivée, le peloton entrera sur le circuit local de Glasgow. Une boucle de 14,3 km à parcourir à dix reprises. Un tracé très urbain, en plein centre-ville, qui présente deux particularités : des virages et changements de directions incessants et de multiples ascensions, courtes mais parfois raides.