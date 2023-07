Mondiaux de cyclisme : "Tout pour Lotte Kopecky" chez les dames, en tête d’affiche sur route comme sur piste

Sur la piste, Lotte Kopecky devra aider l’équipe à conquérir des points pour le quota olympique. Elle ne défendra pas son titre mondial sur la course à l’américaine, orpheline de Shari Bossuyt, suspendue pour dopage, avec qui elle avait été sacrée en 2022. Les coaches Kenny De Ketele et Tim Carswell ont regretté cette situation, précisant que Kopecky s’alignerait sur la course à l’élimination, l’omnium et la course aux points. La leader incontestée jouera donc sur deux tableaux, comme elle le fera aux Jeux Olympiques de Paris, l’année prochaine. "La combinaison de la piste et de la route est une bonne répétition pour Lotte", a affirmé Tim Carswell. "Nous espérons que cela se passera bien."

Sur le contre-la-montre, Julie De Wilde et Febe Jooris défendront les couleurs belges.