Mondiaux de cyclisme – Tom Boonen très critique sur la sélection : "Venir avec deux sprinteurs, cela ne marche jamais, il y a aura des conflits"

À quelques jours de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, Tom Boonen s’est montré très critique sur la sélection conjointe de Jasper Philipsen et de Wout van Aert sur le plateau de la VRT.

"C’est une sélection de récompense. Je n’aurais jamais emmené Jasper et Wout ensemble aux Mondiaux, jamais. Ils le méritent tous les deux mais cela sera très difficile sur le plan tactique", a notamment expliqué le multiple vainqueur de Paris-Roubaix.

Selon lui, Sven Vanthourenhout s’est mis dans une situation difficile. "Le travail d’un sélectionneur est d’éliminer les conflits avant la course. Et croyez-moi, ces conflits existeront. Cela ne s’est pas produit. Prenez deux coureurs avec le même profil pour faire la finale et il n’y a aucune chance qu’il n’y ait quelque chose quelque part qui ne soit pas confortable pour l’un d’entre eux. Ce n’est pas ce que l’on veut. Venir aux Mondiaux avec deux sprinteurs, cela ne marche jamais."