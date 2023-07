Mondiaux de cyclisme sur route: Alaphilippe et Laporte emmènent une solide armada française

Julian Alaphilippe, Valentin Madouas et Christophe Laporte seront les fers de lance de l'équipe de France pour les Championnats de cyclisme sur route le 6 août à Glasgow, a annoncé le sélectionneur Thomas Voeckler dimanche.

Benoît Cosnefroy, Rémi Cavagna, Bryan Coquard, Olivier Le Gac et Florian Sénéchal sont les cinq autres coureurs retenus pour l'épreuve en ligne disputée sur un parcours de 271,1 km très technique.

Rémi Cavagna et Bruno Armirail, le seul de ces huit coureurs à ne pas avoir participé au Tour de France, défendront les couleurs tricolores sur le contre-la-montre qui aura lieu le 11 août autour de Stirling.

Sur ces Mondiaux, qui rassemblent pour la première fois treize disciplines du cyclisme du 3 au 13 août en Ecosse, Alaphilippe, double champion du monde en 2020 et 2021, et l'équipe de France auront fort à faire face à l'armada belge du tenant du titre Remco Evenepoel et Wout Van Aert.

Le Slovène Tadej Pogacar a dit qu'il s'accorderait quelques jours de réflexion après le Tour de France pour décider de sa participation.

Vainqueur du Tour dimanche sauf accident, le Danois Jonas Vingegaard a déjà annoncé qu'il ferait une nouvelle fois l'impasse.