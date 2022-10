Mondiaux de cyclisme sur piste : le bilan belge de la dernière journée

Les Championnats du monde de cyclisme sur piste se sont terminés ce dimanche à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. Lors de cette dernière journée, la délégation belge a ajouté une nouvelle médaille à son compteur grâce à Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder.

Alignés sur le Madison, les Belges ont superbement géré leurs efforts pour émerger dans le dernier quart de la course. Longtemps situés au milieu du classement, Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder ont finalement pris la troisième place derrière la France et la Grande-Bretagne. C'est déjà la deuxième médaille de bronze de Van den Bossche après celle décrochée vendredi dans la course aux points.