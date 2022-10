Mondiaux de cyclisme sur piste : Jules Hesters termine quatrième de la course à élimination, remportée par Viviani

Aligné sur la course à élimination des Mondiaux de cyclisme sur piste, Jules Hesters a failli rapporter une cinquième médaille à la Belgique. Longtemps très bien positionné sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le coureur de 23 ans a finalement pris la quatrième place. L'Italien Elia Viviani s'est imposé devant le Néo-Zélandais Corbin Strong le Britannique Ethan Vernon.

Ce dimanche est la dernière journée des Mondiaux cyclisme sur piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. Plus tôt dans la journée, Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder ont pris la troisième place du Madison derrière la France et la Grande-Bretagne, rapportant ainsi une médaille de bronze à la Belgique.

Au total, la Belgique a remporté quatre médailles lors de ces Mondiaux (2 en or, 2 en bronze).