Mondiaux de cyclisme sur piste : Avec une superbe gestion de leurs efforts, les Belges empochent la médaille de bronze du Madison

La Belgique a décroché ce dimanche la médaille de bronze de la course à l'américaine aux Championnats du monde de cyclisme à Saint-Quentin-en-Yvelines, en France. La France, impériale, s'est imposée à domicile avec 65 points.

La Belgique, représentée par Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder, a signé une belle remontée dans le dernier quart de la course. Longtemps situés aux alentours de la dixième place, les deux Belges ont empoché des points très importants dans les derniers tours. Avec une excellente gestion de leurs efforts, ils ont décroché la troisième place derrière la France (Donovan Grondin et Benjamin Thomas) et la Grande-Bretagne (Ethan Hayter et Oliver Wood, 47 points).

Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder rapportent par la même occasion la quatrième médaille belge lors de ces Mondiaux de cyclisme sur piste. C'est la dernière journée de ces championnats du monde, qui se déroulent du 12 au 16 octobre.