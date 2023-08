Mondiaux de cyclisme : suivez le contre-la-montre messieurs avec van Aert et Evenepoel (Direct vidéo à 15h30)

Dominés par Mathieu van der Poel dans la course en ligne, Wout van Aert et Remco Evenepoel ont une deuxième chance de décrocher de l’or aux Mondiaux de cyclisme, vendredi à Stirling, dans un contre-la-montre où la concurrence sera rude.

Le parcours de ce contre-la-montre s’étendra sur 47,8 kilomètres. Si la première partie est plutôt roulante, des petites ascensions se multiplieront par la suite. L’arrivée sera jugée en haut d’une bosse dans les rues de Stirling (800m à 5,5%).

Wout van Aert, 2e de la course en ligne, s’élancera à 16h41 heure belge, tandis qu’Evenepoel est attendu à 17h01.

Seuls deux coureurs partiront derrière Evenepoel : le Suisse Stefan Küng, vice-champion du monde en titre de la discipline, partira à 17h02 et le Norvégien Tobias Foss, champion du monde, sera, à 17h04, le 78e coureur à s’élancer sur la boucle de Stirling.

Parmi les autres favoris, le Slovène Tadej Pogacar, médaillé de bronze sur la route dimanche, sortira à 16h56. L’Italien Filippo Ganna, double champion du monde du chrono (2020 et 2021), est attendu à 16h58 et le Britannique Geraint Thomas, deux minutes plus tard, juste avant Remco Evenepoel.