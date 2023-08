Mondiaux de cyclisme : suivez la course junior (Live vidéo 15h30)

Les championnats du monde de cyclisme ont débuté et se tiendront jusqu’au 13 août, à Glasgow, en Ecosse. Si la course en ligne des messieurs, avec Wout van Aert et Remco Evenepoel, aura lieu dimanche, ce samedi c’est au tour des juniors de se disputer le maillot arc-en-ciel.

L’équipe belge sera composée de cinq coureurs : Steffen De Schuyteneer, Jarno Widar, Lars Vanden Heede, Sente Sentjens et Victor Vaneeckhoute.

Le parcours de cette course junior sera long de 127km avec neuf tours d’un circuit tracé dans les rues de Glasgow. La course au convoité maillot irisé sera à suivre dès 14h en direct vidéo.