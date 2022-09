Mondiaux de cyclisme : suivez la course dames en direct vidéo (live 4h20)

Ce parcours offre pas mal d’options tactiques et un terrain de jeu qui favorise les plans des Néerlandaises. Titrées quatre fois sur les cinq dernières années, les Oranje devront une nouvelle fois assumer le poids de la course. Seule ombre au tableau, la fracture du coude d’Annemiek van Vleuten. La grande dame de la saison avec son triplé Giro-Tour-Challenge by la Vuelta faisait figure de grandissime favorite. A 100%, elle aurait été capable de dynamiter la course dès le Mount Keira. Avec sa blessure et les conséquences de sa chute, on ne sait même pas si elle sera au départ. Mais l’armada néerlandaise à d’autres atouts à faire valoir. Demi Vollering peut faire parler son "punch" dans les différentes bosses, Marianne Vos figure parmi les plus rapides, Ellen Van Dijk et Riejanne Markus peuvent partir de loin.



L’Italie, qui a défié la domination au printemps, possède également un solide bloc. La très véloce, Elisa Balsamo remet son titre en jeu après une saison pleine (9 victoires et 13 podiums). Elisa Longo Borghini, déjà deux fois bronzée aux mondiaux, devra, elle, durcir la course.



La Polonaise Kasia Niewiadoma est également candidate au podium. La France mise sur le duo Labous-Muzic, les USA sur un bloc emmené par Kristen Faulkner. Il ne faut évidemment pas oublier les Australiennes (Brown, Manly) qui voudront briller à domicile. Côté Belge, Lotte Kopecky constitue la plus grande chance de médailles, si elle a retrouvé ses jambes des Classiques. Après une deuxième partie de saison qui n’a pas répondu à ses attentes, elle s’est rassurée sur ses sensations dans le chrono (9e).