Mondiaux de cyclisme : Robbe Ghys et Lindsay De Vylder 4e du Madison, écartés du podium dans l'ultime sprint

Après avoir occupé une des deux premières places tout au long de la course jusqu'à l'ultime seconde, les Belges Robbe Ghys et Lindsay De Vylder ont dû se contenter de la 4e place finale du Madison, la course à l'américaine, des championnats du monde de cyclisme sur piste, mardi soir à Glasgow.

En tête à la mi-course, le duo belge occupait encore la 2e place (30 pts) avant l'ultime sprint qui doublait les points au bout des 200 tours de l'épreuve (50 km). Ghys n'a terminé que 4e de ce 20e sprint (2 points). Les Belges ont été dépassés par la Grande-Bretagne, 2e du sprint (6 pts) et du classement final, et la Nouvelle-Zélande, médaille de bronze grâce à sa victoire dans cet ultime emballage (10 pts). Les Pays-Bas ont conservé leur première place avec 2 points d'avance grâce à leur 3e place dans ce rush final (4 pts).

Jan Willem van Schip et Yoeri Havik sont champions du monde avec 37 points devant les Britanniques Mark Stewart et Oliver Wood (35) et les Néo-Zélandais Aaron Gate et Stewart Campbell (34). Robbe Ghys et Lindsay De Vylder échouent à 2 points du podium (32).

Jamais les Pays-Bas n'avaient décroché de titre mondial dans le Madison masculin. La France était championne du monde en titre avec Donavan Grondin et Benjamin Thomas. Celui-ci, associé cette année à Thomas Boudat, a terminé au 6e rang (16 pts) derrière les Danois Lasse Leth et Michael Morkov (28 pts). La Belgique restait sur deux podiums mondiaux dans cette épreuve par équipes grâce à Kenny De Ketele (aujourd'hui coach national) et Robbe Ghys, médaille de bronze en 2021 à Roubaix, et Fabio Van den Bossche et Lindsay De Vylder, également troisièmes en 2022 à Saint-Quentin-en Yvelines.