Mondiaux de cyclisme : quatre courses en une semaine, le programme gargantuesque d’une ambitieuse Lotte Kopecky

Après un brillant Tour de France Femmes, Lotte Kopecky est prête à faire des étincelles à partir de la semaine prochaine en Écosse. La coureuse de 27 ans espère conquérir l’or aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow, sur la route comme sur la piste.

Kopecky découvrira d’abord la piste du vélodrome Sir Chris Hoy, où elle concourra dans la course à l’élimination (dimanche), la course aux points (mardi) et l’omnium (mercredi, 4 épreuves). La championne du monde en titre de la course à l’américaine ne sera cependant pas en mesure de défendre son titre à la suite de la suspension pour dopage de sa partenaire Shari Bossuyt.

Lotte Kopecky demeure très confiante, après un début de saison réussi. Le Tour des Flandres a couronné un printemps solide, suivi d’un Tour de France Femmes exceptionnel. L’Anversoise a remporté la 1re étape et porté le maillot jaune pendant six jours, avant de s’adjuger le maillot vert et une place presque inespérée sur la deuxième marche du podium du classement général final.

L’année dernière, Kopecky avait remporté le titre mondial sur la course à l’élimination, en plus de l’or sur la course à l’américaine. En 2021, elle s’était imposée sur la course aux points, et avait pris l’argent sur la course à l’élimination ainsi que sur l’omnium, qui sera probablement son objectif principal sur piste cette saison.

Dimanche 13 août, Lotte Kopecky enfourchera son vélo de route pour disputer la course en ligne. Elle tentera ainsi de faire mieux que l’année dernière, lorsqu’elle avait fini 2e derrière la championne du monde néerlandaise Annemiek van Vleuten. Parmi ses concurrentes, les plus citées sont ses coéquipières chez SD Worx qui ont également brillé sur le Tour de France Femmes, la Néerlandaise Demi Vollering et la Suissesse Marlen Reusser.