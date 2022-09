Mondiaux de cyclisme : pour Remco Evenepoel, il faut "rester calme et garder un bon esprit d’équipe"

Remco Evenepoel et Wout van Aert étaient en conférence de presse ce jeudi à Wollongong pour préfacer la course en ligne des Mondiaux de cyclisme, dimanche prochain. Les deux leaders de l’équipe belge ont fait unité face aux micros et semblent avoir anticipé les différents scénarios de course et les rôles de chacun dans toutes les situations.

"On a déjà beaucoup parlé avec Wout", confie Remco Evenepoel. "Il y a quelques jours, pendant un entraînement de six heures, on a utilisé les moments où nous étions l’un à côté de l’autre pour imaginer la course et en parler. On sait que l’on doit bien s’utiliser dans le final et rester à deux le plus longtemps possible. On pourra alors attaquer et répondre aux attaques ensemble. Je devrai peut-être aider Wout pour un sprint si ça se présente comme ça, mais je crois que ce sera une course trop difficile pour un sprint, car c’est très long. On se connaît, on connaît nos capacités et on va bien les utiliser. Il faudra surtout rester calme et garder le bon esprit d’équipe. L’année passée, les Français nous ont rendus assez fous et c’est à cause de ça qu’on a perdu le contrôle de course. Ce ne sera plus le cas cette année".

Au niveau de la condition physique, le coureur de 22 ans se sent en progrès. "Je me sens mieux que dimanche passé au chrono. Mes nuits sont meilleures et je me réveille moins fatigué. Les sensations sont bonnes et c’est bon signe".

Comme tout coureur, il rêve d’un titre de champion du monde mais Remco n’est pas prêt à échanger sa victoire à la Vuelta contre le maillot arc-en-ciel. "Non, pas cette année, je ne suis pas prêt à échanger ma victoire à la Vuelta contre un maillot de champion du monde. Je vais bien garder ce Tour d’Espagne parce que c’était mon but de l’année. C’est un rêve qui est devenu réalité et donc je ne vais pas échanger ça contre le maillot arc-en-ciel".

Quand on demande à Evenepoel de cibler un seul candidat parmi les favoris, il fait le choix du local. "C’est très difficile, mais je dirais Michael Matthews parce que quand je l’ai vu au relais mixte mercredi et j’ai été impressionné. Il va être bien et il est aussi bien motivé".