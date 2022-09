Mondiaux de cyclisme : Mathieu Van der Poel abandonne après 30 km, il a passé une partie de la nuit au poste de police !

La course en ligne des Mondiaux de cyclisme a débuté avec une fameuse surprise : l’abandon de Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais s’est garé après seulement 30 km.

Van der Poel a passé une très mauvaise nuit avant le départ de la course en ligne. Ce matin, il a confié au micro de nos confrères de Sporza avoir été emmené au poste de police ! La nuit dernière à l’hôtel des Néerlandais, des enfants bruyants ont apparemment dérangé le coureur en frappant plusieurs fois à sa porte. Agacé, Mathieu aurait réagi et l’un des enfants aurait été blessé au bras. La police a été appelée et est intervenue. Van der Poel a été emmené au poste pour être entendu. "C’est vrai, oui. Il y a eu une petite dispute et ils sont assez stricts ici", a reconnu le coureur.

Mathieu Van der Poel a seulement pu rejoindre sa chambre à 4 heures du matin.