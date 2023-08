Mondiaux de cyclisme : Mathieu van der Poel a réussi là où son père et son grand-père ont "échoué"

Mathieu van der Poel est occupé à se créer un palmarès absolument fabuleux. Milan-San Remo, Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Amstel Gold Race, vainqueur d’étape et porteur du maillot jaune sur le Tour de France… Et tout cela, uniquement sur route alors qu’il combine parallèlement. Il a également revêtu deux fois la tunique de champion des Pays-Bas, et désormais il étrennera sa tunique arc-en-ciel pendant l’année à venir.

Un palmarès très complet, à faire pâlir de jalousie beaucoup de grands coureurs. Mais aussi à rendre très fière sa famille. Dont son papa, Adrie, qui avait échoué en deuxième position des Mondiaux en 1983. Son grand-père, Raymond Poulidor, compte lui quatre podiums en championnats du monde sur route, mais aucune victoire. Une fierté décuplée pour MDVP après ce superbe titre à Glasgow.