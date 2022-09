Mondiaux de cyclisme : "Manger à côté de van Aert ou Evenepoel, c’est un rêve de gosse", les jeunes coureurs wallons Maxence Place et Jens Verbrugghe s’émerveillent à Wollongong

Les deux seuls coureurs wallons de la délégation belge ont participé à la course en ligne des juniors ce vendredi aux Mondiaux de cyclisme à Wollongong, en Australie. Maxence Place et Jens Verbrugghe ont connu une course très compliquée, mais ils se sont consolés collectivement, grâce à la médaille de bronze de leur équipier belge Vlad Van Mechelen.

Maxence Place est Namurois, précisément de Mettet. À 18 ans, il participe pour la première fois à un championnat du monde et vit une expérience unique. "C’est incroyable de participer aux championnats du monde et de pouvoir représenter le pays", confie Maxence Place. "Le fait d’être en Australie rend ça encore plus spécial, il a fallu s’adapter avec le jet lag et tout ce qui va avec. Pendant une semaine, j’ai été bercé dans le gratin du cyclisme mondial, on était dans de très bonnes conditions. L’expérience était géniale. Même s’il faut bien évidemment garder la tête sur les épaules, on se sent un peu comme un pro. Manger à côté de Remco Evenepoel ou Wout van Aert, c’est un rêve de gosse ! On est à côté d’eux et on ne s’en rend pas vraiment compte. Les différentes catégories, juniors, espoirs, etc, restent la plupart du temps ensemble, mais on a aussi l’occasion de croiser les professionnels et d’échanger quelques mots avec eux. C’est un rêve, mais il faut rester sérieux pour rouler sur le vélo".