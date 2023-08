Mondiaux de cyclisme : Lotte Kopecky l’emporte et prolonge son titre sur la course à l’élimination

Lotte Kopecky s’est imposé sur la course à l’élimination lors des Mondiaux de cyclisme. Déjà sacrée l’année passée, la Belge prolonge ainsi son titre.

Pour son entrée en lice, la maillot vert du dernier Tour de France était attendue. Et, sur une de ses disciplines de prédilection autour de l’anneau, elle n’a pas déçu. Dès l’entame de la course, l’Anversoise s’est installée dans les premières positions. Malgré deux neutralisations, la physionomie n’a pas changé. Attentive, la coureuse de chez SD-Worx ne s’est jamais laissée surprendre. Au gré des tours et des éliminations, le duel final s’est dessiné. Et, c’est face à Valentine Fortin que la coureuse de 27 ans allait défendre son titre. La Française a tenté de surprendre notre représentante. Sans succès. Surpuissante, Lotte Kopecky a remonté son adversaire et ne lui a laissé aucune chance.

Voilà donc la Belge avec une breloque dorée autour du cou dès la première de ses quatre courses. Avant d’autres ?