Un choix complètement assumé par la Fédération, qui met en avant les sommes astronomiques liées au déplacement de la délégation bleu blanc rouge :"Ça coûte très très cher. Certains pays comme l’Irlande ont décidé de ne pas participer aux Championnats du monde. Nous, on s’est posé la question de savoir si on emmenait toutes les catégories, notamment les juniors. On le fait. Mais on n’a pas les moyens de mettre tout le monde en business", a déclaré à l’AFP, Christophe Manin, le directeur technique de l’équipe de France, qui a eu l’élégance de ne pas se déplacer en Australie, pour limiter les coûts.

Toute la délégation française a donc voyagé en classe économique… sauf les 9 hommes "pros" emmenés par le double champion du monde en titre, Julian Alaphilippe. La Fédération a également fait savoir que les Françaises étaient au courant de la situation au moment de leur sélection et qu’elles ne s’y seraient pas opposées…