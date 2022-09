Mondiaux de cyclisme : le duo Remco Evenepoel-Wout van Aert, unité sincère ou de façade ?

Quelle tactique adopter ? Voilà le traditionnel jeu et enjeu qui agite les conversations avant la course en ligne des championnats du monde de cyclisme. Un débat sans fin qui prend encore un peu plus d’ampleur dans le clan belge. D’abord parce que notre nation se présente avec deux solides leaders. Mais aussi parce que le 'couac' de l’année dernière, à Louvain, est encore dans toutes les mémoires et qu’un an plus tard, les mêmes acteurs (Remco Evenepoel, Wout van Aert et le sélectionneur national Sven Vanthourenhout) sont à nouveau en négociations.

On peut converser et retourner les discussions pendant des heures, nous n’aurons jamais accès à cette pièce où coureurs et sélectionneurs de l’équipe belge vont se rassembler pour établir et négocier le plan. On ne saura jamais ce qu’ils vont se dire et si de l’argent sera mis, ou non, sur la table. Du coup, on cherche des indices, on essaie de lire à travers l’attitude, le langage corporel et les propos des deux leaders.

Lors de la conférence de presse, jeudi dernier, Wout van Aert et Remco Evenepoel sont arrivés ensemble, quasiment main de la main. À peine installés, on constate immédiatement une grande différence dans l’attitude. Remco est détendu et souriant, alors que Wout paraît bien plus fermé et stressé par le nombre élevé de personnes présentes dans la pièce. Il demande d’ailleurs que l’on laisse les portes ouvertes pendant l’échange de questions-réponses.

À notre micro, le grand coureur Jumbo-Visma confie être au level 2 sur une échelle du stress allant de 0 à 10. Mais Wout paraît déjà bien focus et concentré sur son sujet. En choisissant de sacrifier le chrono, van Aert a voulu renforcer ses chances de victoire sur la course en ligne. Il espère ainsi se sentir plus frais physiquement et mentalement, et ne pas revivre les épisodes d’Imola en 2020 et Leuven 2021. "Cette course en ligne est mon plus grand objectif de la deuxième partie de saison", explique Wout qui se met de cette manière une certaine pression sur les épaules.