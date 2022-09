Mondiaux de cyclisme : "La tactique belge n’est pas encore établie", confie Stan Dewulf

Au centre des discussions, les adversaires et la fameuse tactique, pièce maîtresse d’un championnat du monde ! "Comment faire pour qu’un Belge soit champion du monde ? Ça, c’est une question pour Wout van Aert et Remco Evenepoel je crois", répond Stuyven. "On doit faire la course pour eux deux et ne pas commettre trop d’erreurs, puis c’est à eux de jouer. J’apprécie l’aspect tactique de ce genre de course, quand on discute de la stratégie entre nous, etc. Wout a déjà beaucoup d’expérience mais c’est vrai qu’Yves Lampaert et moi, on pourrait jouer un peu les capitaines de route. Je le ferai dimanche avec plaisir".

"Pour gagner, il faudra avoir un bon plan", explique Stan Dewulf. "Les six équipiers doivent tout faire pour aller le plus loin possible et aider jusqu’au bout. Notre tactique n’est pas encore établie. On discute pas mal des différents scénarios, mais le plan sera dessiné vendredi et samedi et c’est mieux comme ça, un peu au dernier moment. Avoir deux leaders comme Wout et Remco n’est pas un problème, même pour eux deux, ça peut être un avantage. Par exemple, si ça termine dans un gros groupe, il restera peut-être Remco pour emmener le sprint de Wout. Dans une autre situation, si Remco est devant et que Wout est derrière, il n’est pas obligé de rouler et c’est positif pour lui. Avoir deux leaders peut être aussi un avantage. Ils ont parlé ensemble depuis qu’ils sont ici et je pense que tous les deux voient la stratégie comme ça".