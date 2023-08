Mondiaux de cyclisme : Jules Hesters 6e de la course par élimination, Ethan Vernon sacré champion

De leur côté, Katrijn De Clercq et Helene Hesters ont pris la 13e place du championnat du monde de l'Américaine féminine, la course par équipes, sur le vélodrome de Glasgow. Le titre est revenu aux Britanniques Neah Evans et Elinor Barker avec 28 points devant les Australiennes Georgia Baker et Alexandra Manky (25) et les Françaises Victoire Berteau et Clara Copponi (22).

Celles-ci ont arraché la dernière place du podium à la Pologne grâce à leur victoire dans l'ultime sprint qui doublait les points. Les Polonaises échouent à la 4e place avec 21 points.

À la suite d'une chute importante impliquant les Pays-Bas, l'Irlande et l'Italie peu avant l'arrivée, la course a été neutralisée puis relancée pour huit tours avant le sprint final.

Evans/Barker succèdent au palmarès à Lotte Kopecky et Shari Bossuyt. Les Belges n'ont pu défendre leur titre cette année à la suite de la suspension infligée à Bossuyt à la suite d'un contrôle antidopage positif.