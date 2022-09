Mondiaux de cyclisme : Juan Ayuso à la tête de la sélection espagnole, Fuglsang emmènera le Danemark sans Vingegaard

Juan Ayuso (UAE Team Emirates), troisième de la Vuelta dimanche, sera le leader de l’équipe d’Espagne dans la course sur route des championnats du monde de cyclisme le 25 septembre à Wollongong en Australie. Le sélectionneur national Pascual Momparler a annoncé la liste des coureurs retenus, lundi. Sa sélection ne comprend qu’un seul élément de la formation Movistar : Oier Lazkano. La principale formation espagnole a refusé de libérer ses leaders.

Movistar veut se concentrer sur son maintien dans le WorldTour dans les semaines à venir et se concentrer sur les épreuves de fin de saison. En Belgique, Lotto Soudal a pris une décision similaire. Alejandro Valverde, champion du monde en 2018, et Enric Mas, deuxième de la Vuelta derrière Remco Evenepoel, ne se rendront pas en Australie en raison de la décision de Movistar. Pour Valverde, 42 ans, c’était sa dernière chance d’enfiler un second maillot arc-en-ciel. Il prendra sa retraite à la fin de la saison.

Ayuso sera entouré en Australie par Marc Soler (UAE Team Emirates), Urko Berrade (Equipo Kern Pharma), Roger Adrià (Equipo Kern Pharma), Jesús Ezquerra (Burgos-BH), Eduard Prades (Caja Rural), Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi) et Oier Lazkano (Movistar). Lazkano s’alignera dès ce dimanche 18 septembre dans l’épreuve contre-la-montre.