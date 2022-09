Mondiaux de cyclisme : Girmay rêve du maillot arc-en-ciel, mais pointe van Aert comme favori

Binimam Girmay rêve du maillot arc-en-ciel sur route avec les Elites, après sa médaille d’argent conquise dans la course en ligne des U23, l’an dernier, aux mondiaux de Louvain. Mais il sait que ce sera difficile.

Le vainqueur de Gand-Wevelgem, et d’une étape sur le Giro cette année, est arrivé en forme à Wollongong. Après une belle deuxième place mercredi dernier sur le GP de Wallonie, derrière Mathieu van der Poel, le coureur érythréen espère être un des grands animateurs des mondiaux.

Pour cela il compte sur son équipe, comme il l’a confié à nos confrères du Nieuwsblad : "Nous sommes six coureurs pros dans la sélection érythréenne et tout le monde est en forme. Ce n’est pas à nous de contrôler la course. Mais on a une belle carte à jouer même si je ne peux plus rien faire sans que tout le monde me regarde. Je compte sur Natnael Tesfatsion, Amanuel Ghebreigzabhier et Henok Mulubrhan pour m’aider. Ils ont déjà prouvé qu’ils pouvaient gérer une longue course".