Mondiaux de cyclisme : "Faute partagée" pour l’affaire du vélo non conforme de Jens Verbrugghe

Frederik Broché, directeur technique de la fédération belge de cyclisme est aussi revenu sur la mésaventure. "C’est une faute partagée, nous sommes en tort, tout comme Jens et son équipe. Cela ne doit évidemment pas arriver mais plus de 120 vélos passent entre les mains de nos mécaniciens. Ils ne l’ont pas vu et nous n’avons pas contrôlé, on ne peut pas le faire avec autant de coureurs. Il ne s’agit pas d’une quelconque triche mécanique. Même l’UCI est responsable car trois heures avant le départ, tout était en ordre et puis finalement non. C’est triste pour Jens, on lui a conseillé de ne pas répondre aux interviews, à chaud juste après la course, pour le protéger. Mais je pense que maintenant, il a fait le switch dans sa tête. Il sera prêt pour la course en ligne des juniors".