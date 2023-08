Mondiaux de cyclisme – Evenepoel, tenant du titre, connaît la clé du succès belge : "Il faudra être patient et avoir une bonne lecture de la course"

Remco Evenepoel vit peut-être ses dernières heures avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Dès dimanche, le Belge remettra son titre en jeu aux Mondiaux de Glasgow.

Mais, n’allez pas croire qu’il en subit une certaine forme de pression pour autant. "J’ai toutes les raisons d’être calme, lâchait le petit format dans son flegme habituel. Il ne faut pas perdre d’énergie avec le stress." De la sérénité donc mais également un brin de mélancolie. "C’est dommage d’être champion du monde que dix mois (ndlr : il a acquis son titre en septembre 2022). D’autant plus qu’il y avait des belles courses en août et après. Mais bon, la bande sur la manche ne partira jamais. Et puis, j’ai eu de très beaux résultats avec le maillot. Mes trois victoires sur des courses d’un jour resteront des souvenirs spéciaux" souriait le natif de Schepdaal en évoquant Liège-Bastogne-Liège, le championnat de Belgique et la Clasica San Sebastian.

Avec trois leaders, la sélection belge aura une belle occasion de prolonger son (court) règne. "Je pense que pour Jasper, il n’y a qu’une solution. Si on va à l’arrivée avec un petit groupe ce sera pour lui. Pour Wout et moi, une course ouverte de loin est en notre faveur. Il faudra être patient et avoir une bonne lecture de la course."

L’an dernier, Evenepoel avait su lire la course mieux que tout le monde. Et s’il ne gardait pas uniquement les bandes irisées à partir de lundi.