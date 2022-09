Mondiaux de cyclisme : entre les averses, les coureurs en reconnaissance sur le parcours de Wollongong

À Wollongong, la journée du jeudi était consacrée à la reconnaissance du parcours de la course en ligne des Mondiaux de cyclisme. Aucune course au programme, du coup dans la matinée, le circuit était ouvert à tous les coureurs.

Entre averses, grosses averses et ciel gris, les différentes nations ont défilé dans le Mount Pleasant, la principale difficulté du parcours qui sera empruntée 12 fois par les messieurs dimanche. Quelques cyclotouristes australiens se sont aussi mêlés aux professionnels, mais la différence de niveau était assez nette.

Côté belge, on a pu apercevoir plusieurs fois Lotte Kopecky. La sprinteuse espère décrocher une médaille samedi. Ensuite, ce sont les garçons qui se sont lancés dans la côte. Wout van Aert a effectué un passage en rythme et un autre au calme, suivi par son fidèle équipier Nathan Van Hooydonck. Deux coureurs belges ont passé la bosse avec plus d’intensité, Yves Lampaert était à fond et Stan Dewulf a travaillé la vitesse en grimpant le Mount Pleasant derrière un scooter conduit par le sélectionneur national Sven Vanthourenhout. Quant à Remco Evenepoel, il n’a posé les roues sur le parcours, préférant une séance de rouleaux à l’hôtel de la délégation belge. Mathieu Van der Poel était lui aussi absent durant cette séance d’entraînement ouvert sur le circuit de Wollongong.