Mondiaux de cyclisme – Désillusion pour Stefan Küng : "je n’avais pas pensé à Foss…"

Küng est ensuite revenu sur ses sensations pendant la course et le facteur vent qui a certainement joué un rôle.

"Je me suis dit que j’allais tout risquer en donnant tout. Si ça passait tant mieux, sinon tant pis. Le vent s’est complètement arrêté à la fin du chrono. Il était plutôt favorable dans les parties rapides. J’ai vu sur mon gps que j’étais 2-3 km/h moins vite dans le deuxième tour. Pourtant j’ai vraiment appuyé sur les pédales. J’ai tout donné mais malheureusement ce n’est pas passé", a expliqué le médaillé d'argent.

Il a enfin tiré son chapeau à Tobias Foss... un coureur qu'il n'avait pas du tout vu venir.

"Quand j’ai regardé la liste de départ, si me suis dit 'si je suis devant Remco, Ganna, Pogacar et Bissegger, je gagne'. J’avais calculé sur ces mecs-là. Franchement, Tobias Foss je n’y avais pas pensé. Au pointage intermédiaire, on m’avait dit que Foss était deuxième... je n’avais même pas compris son nom. A la fin, il a gagné parce qu’il était le plus fort aujourd’hui et il faut accepter le verdict", a ponctué Küng.