Mondiaux de cyclisme : des manifestants sur la route, le peloton repart après 50 minutes à l'arrêt

L’épreuve en ligne sur route des Mondiaux de cyclisme de Glasgow a été neutralisée après 80 km dimanche suite à la présence de manifestants sur la route. Alors que neuf coureurs figuraient en tête de course avec une avance de plus de 8 minutes sur le peloton, la direction de la course a fait barrage, leur demandant de s’arrêter en bord de route.

"Course neutralisée temporairement en raison de manifestants sur la route", a rapidement précisé l’UCI, l’Union cycliste internationale. Sans fournir plus de détails.

Le peloton s'est lui aussi arrêté, quelques kilomètres plus loin. "Cela peut prendre un certain temps", a fait savoir le président de l'UCI David Lappartient après être descendu de sa voiture pour informer les coureurs de la situation.

La course a finalement pu reprendre après une cinquantaine de minutes d'interruption. Déplacés par la police écossaise, les manifestants ont été arrêtés, ont annoncé les autorités.

