Mondiaux de cyclisme des Belges à Wollongong : une édition aux allures historiques

S’il a magnifié l’édifice belge, on en oublierait presque que c’est également lui qui y a posé la première pierre. Au moment, où Remco Evenepoel s’élance dans l’exercice chronométré, les questions sont nombreuses sur son état de forme. À peine une semaine après avoir remporté la Vuelta, on imagine le cycliste de Schepdaal émoussé. Des doutes qu’il va balayer d’un coup de pédale ferme et puissant. Vain pour briguer le titre au surprenant Tobias Foss mais suffisant pour décrocher le bronze derrière Stefan Küng.