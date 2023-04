Mondiaux de cyclisme: Bruxelles mise sur le tourisme sportif

Et que dire alors de la puissance de plus en plus grande des réseaux sociaux. Ce fut particulièrement marquant lors du tournoi de padel organisé dans la très esthétique gare maritime de Tour et Taxis en mai 2022. "La compétition a fait le buzz sur les réseaux sociaux", souligne Patrick Bontinck. "C’est un sport avec des coups exceptionnels, un sport très instagrammable, comme le lieu d’ailleurs. Les spectateurs ont donc partagé beaucoup de contenu."

S’il est impossible de déterminer l’influence exacte de cette stratégie sur l’évolution touristique de la capitale, une chose est certaine : ces dix dernières années, Bruxelles a réussi à doper le tourisme de loisirs. Alors qu’il représentait autrefois 25% des visiteurs, ce secteur atteint aujourd’hui 53%, davantage donc que le tourisme d’affaires, en chute libre.

"On peut comprendre que la Ville de Bruxelles se positionne sur ce segment des évènements sportifs, dans un contexte post-covid", décode Jean-Michel Decroly, professeur en géographie et tourisme à l’Ulb. "Il faut compenser une diminution du nombre des foires, des salons, des colloques, des conférences, compte tenu des possibilités offertes par le distanciel."