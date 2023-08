Mondiaux de cyclisme : Axel Laurance s’impose en solitaire sur la course espoirs, Thibau Nys et les Belges piégés

Le jeune Français Axel Laurance a réalisé un sacré numéro sur la course espoirs. Membre de l’échappée matinale, il a lâché ses compagnons un à un avant de s’offrir un ultime raid en solitaire d’une vingtaine de kilomètres. À contretemps, les Belges n’ont jamais pesé sur la course.

Avec Thibau Nys et Alec Segaert, les attentes étaient pourtant grandes dans notre camp. Rapidement un groupe de huit coureurs a pris le large. Le peloton a conservé les fuyards à portée. Sans pour autant jamais les revoir. Du moins, pas tous. Après une première attaque, ils n’étaient plus que quatre devant. Derrière, Nys tentait de revenir en compagnie de Bittner et Gotherat. Sans succès.

À l’avant, Axel Laurance faussait compagnie à ses compagnons. Au prix d’une belle résistance (ndlr : son avantage n’a jamais dépassé les 20 secondes), le coureur de chez Alpecin-Deceuninck s’envolait vers un sacre mondial. Antonio Morgado est deuxième tandis que Martin Svrcek s'empare de la troisième place. Sorti dans la dernière partie de course, Alec Segaert s'empare de la septième place. Une maigre consolation pour une délégation belge qui s'avançait bien plus ambitieuse.