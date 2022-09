Mondiaux de cyclisme 2022 : quels adversaires pour Remco Evenepoel sur le contre-la-montre ?

Second en 2020 et 2021, Wout van Aert se concentrera sur l’épreuve en ligne (à laquelle Evenepoel prendra également part). L’autre place disponible dans la sélection belge appartient à Yves Lampaert, vainqueur du prologue inaugural sur le Tour de France.

Autre nation à surveiller, la Suisse se présentera elle aussi avec un sacré duo au départ : le tout nouveau champion d’Europe Stefan Bissegger et son dauphin sur les routes berlinoises Stefan Küng. Si le premier ne dispose d’aucune référence notoire aux Mondiaux, le second a déjà conquis une médaille de bronze en 2020 et une 5e place l’an dernier en plus de ses deux titres européens. Il sera assurément un client pour Evenepoel.