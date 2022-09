Mondiaux de cyclisme 2022 : Lotte Kopecky satisfaite de sa 9e place pour ses débuts

Lotte Kopecky a réussi sa première apparition dans un contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme en prenant la 9e place, dimanche à Wollongong. "Je suis tout à fait satisfaite, c'est un sentiment très positif", a lancé la quadruple championne de Belgique à l'arrivée de cette première épreuve australienne.

En préambule de la course, Kopecky n'avait pas osé se fixer un objectif chiffré en raison d'un certain de manque de repères par rapport au gratin mondial. La lauréate du Tour des Flandres et des Strade Bianche cette saison était surtout au départ afin de pouvoir se rendre plus tôt aux antipodes, elle qui voyait cet exercice chronométré comme un "bon effort" avant la course en ligne prévue samedi prochain.

Treizième à s'élancer, elle a longtemps occupé la 2e place avant de glisser inexorablement de quelques rangs au gré des passages des favorites. "Les sensations sur le vélo étaient bonnes. J'ai cru un instant être partie trop lentement mais j'étais finalement contente d'avoir quelques réserves dans le 2e tour. Je me contente tout à fait de cette neuvième place", a expliqué la Belge de 26 ans, qui a terminé à 1:50 de la Néerlandaise Ellen Van Dijk, sacrée pour la troisième fois.

Celle qui porte le maillot de l'équipe SD Worx pendant l'année n'a pas terminé l'épreuve totalement vidée. "Pour moi, un chrono n'est pas facile, je n'ai pas encore assez d'expérience. Ce n'est pas évident de savoir si je repousse suffisamment mes limites et savoir où elles se trouvent. Il faut savoir bien gérer son effort, ce n'est pas si simple. Chez moi, mon vélo de chrono resta la plupart du temps dans mon garage", a-t-elle rigolé. "Je suis satisfaite de cette 9e place. Lorsque j'ai regardé la liste des engagées samedi soir, j'espérais un top 10. C'est réussi. Il me reste désormais une semaine avant la course en ligne, un objectif plus important pour moi que ce chrono."