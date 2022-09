Mondiaux de cyclisme 2022 : le parcours du contre-la-montre décrypté

Les Mondiaux de cyclisme 2022 entrent dans le vif du sujet à Wollongong ce dimanche avec les contre-la-montre dames et messieurs. Deux épreuves qui se disputeront sur le même circuit et sur une distance identique.

Les spécialistes du chrono devront affronter deux tours du circuit local de Wollongong pour un total de 34,2 km à parcourir et 312m de dénivelé à franchir. Essentiellement plat, ce circuit présente une seule véritable difficulté, la courte ascension de Mount Ousley, près de 600m à 7% de moyenne. Celle-ci sera affrontée aux kilomètres 7,2 et 24,5 et accueillera les deux points intermédiaires avec relevé de temps. Les premiers kilomètres de chaque boucle seront eux aussi délicats avec plusieurs relances et faux-plats montants qui se feront sentir dans les jambes.