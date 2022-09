Mondiaux de cyclisme 2022 – La carte postale de Wollongong : entre océan et montagnes, pas simple la vie de cycliste

Avant les premières courses aux championnats du monde de cyclisme à Wollongong en Australie, on vous propose de partir à la découverte de la ville hôte. Avec ses 300.000 habitants, Wollongong est la dixième plus grande métropole d’Australie. Nous sommes sur la côte ouest, à un peu plus d’une heure de voiture de Sydney.

Dans le centre, l’atmosphère 'championnats du monde' est bien présente. Les vitrines se colorent d’arc-en-ciel et les Australiens, très chaleureux, se réjouissent d’accueillir l’évènement. La ligne d’arrivée a été placée dans un cadre idyllique, sur la Marine Drive, le long de la plage. Les étendues de sable blanc constituent d’ailleurs le grand intérêt de la ville. Entre Bellambi, Corrimal ou Bulli Beach, il y a du choix et le décor est toujours au rendez-vous.

Coincé entre l’Océan d’un côté et la montagne de l’autre, Wollongong est malheureusement compliqué pour les cyclistes. Les routes sont peu nombreuses et très engorgées. La ville a fait des efforts en créant des sentiers et pistes cyclables. Mais ici, les cyclos se retrouvent assez vite sur des deux ou trois bandes, frôlés par des voitures et des camions qui atteignent les 100 km/h ! Et vous allez le découvrir dans notre carte postale, Remco Evenepoel l’a constaté.