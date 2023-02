Mondiaux de cross : Jacob Kiplimo s'impose chez les messieurs, Beatrice Chebet gagne la course féminine

La Kényane Beatrice Chebet a remporté le titre mondial féminin de cross-country, ce samedi, à Bathurst, en Australie. L'Ethiopienne Letensenbet Gidey s'est retrouvée au sol juste avant la ligne. Chez les messieurs, l'Ougandais Jacob Kiplimo a été sacré.

Dans la course féminine, un grand groupe est resté un long moment devant. Ce n'est qu'à trois kilomètres de l'arrivée que le groupe de tête s'est réduit d'une vingtaine à quatre athlètes. L'Ethiopienne Letensenbet Gidey, détentrice du record du monde du 5.000m, du 10.000m et du semi-marathon, a placé une accélération dans le dernier tour lors d'une montée. Personne n'a pu lui répondre. Elle semblait filer vers la victoire, mais elle a été victime d'une crampe dans la dernière ligne droite et s'est effondrée à 30 mètres de la ligne. Avec l'aide de son coach, elle a franchi la ligne en quatrième position, mais cette aide lui a valu une disqualification. La Kényane Beatrice Chebet s'est ainsi imposée devant l'Ethiopienne Tsigie Gebreselama et la Kényane Agnes Jebet Ngetich. Le Kenya a remporté le classement par équipes, devant l'Ethiopie et l'Ouganda. Chez les messieurs, la course a été rapide dès le départ et le peloton a vite explosé sous l'impulsion du champion du monde en titre, l'Ougandais Joshua Cheptegei, détenteur du record du monde sur 5.000 et 10.000m. Seul son compatriote Jacob Kiplimo, le Kényan Geoffrey Kamworor et l'Ethiopien Berihu Aregawi ont pu le suivre. Dans le tour final, ce n'est pas Cheptegei, mais bien son compatriote Kiplimo qui s'est montré le plus rapide. Il s'est imposé devant Aregawi et Cheptegei. Au classement des nations, le Kenya devance l'Ethiopie et l'Ouganda.