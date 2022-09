Mondiaux de contre-la-montre : "Si Remco Evenepoel a les jambes d'Alicante, je ne vois pas qui pourrait le priver du titre !"

"Dans la réalité il y a six jours", précise Gérard Bulens, "si la décompression n'est pas trop forte et qu'il reste concentré, je suis assez d'accord avec Rodrigo. Il est un des hommes à battre avec Filippo Ganna, notamment. Et il pourrait très bien décrocher ce titre sur un parcours qu'il lui convient pas mal. Je pense que c'est un parcours qui ne lui est pas du tout défavorable. Maintenant, évidemment, il y a cette gestion du voyage, du jet-lag et de la manière dont il va digérer cette victoire. Selon moi et d'après ces propos dimanche soir, il n'a pas du tout envie de se déconcentrer et il a vraiment envie d'aller au bout de cette saison."