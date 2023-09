Mondiaux de Breakdance, B-Girl Camine : "j’espère que je peux inspirer la prochaine danseuse !"

Rendez-vous ce week-end des 23 et 24 septembre 2023 pour les Championnats du Monde de Breakdance à Louvain, le "WDSF 2023 World Breaking Championship". Plus de 200 danseurs, 118 hommes et 93 femmes, issus de 64 pays différents sont représentés. Pour rappel, le Breaking, c’est le nom officiel (danse acrobatique au sol) fera son entrée aux JO à Paris en 2024. Dans ces Mondiaux à domicile, B-Girl Camine sera une des quatre Belges en compétition. De son vrai nom, Camine Van Hoof a 25 ans, possède un master en philosophie et est actuellement 37e au classement mondial de sa discipline.